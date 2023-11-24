Прокуратура проводит проверку в связи с нападением собаки на 4-летнюю девочку в Одинцово

Прокуратура Подмосковья проводит проверку в связи с нападением собаки на девочку в возрасте четырех лет. Инцидент произошел в пос. ВНИИССОК в Одинцово в пятницу.

Согласно предварительным данным, бультерьер вырвал поводок из рук хозяина и набросился на ребенка и женщину, сопровождавшую его во время прогулки. В результате девочку госпитализировали с укушенными ранами лица.

В ГУ МВД РФ по Подмосковью также сообщили о проведении проверки. В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась местная жительница 1987 года рождения. Женщина сообщила, что собака покусала ее малолетнюю дочь.