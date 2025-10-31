Прокуратура утвердила обвинение жителю Подмосковья в подготовке теракта

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в подготовке террористического акта в аэропорту Внуково. Материалы дела направлены в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Мужчине инкриминируются статьи о приготовлении к совершению теракта, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств. Как установило следствие, летом 2024 года подозреваемый провел разведку территории аэропорта, зафиксировав ее на камеру мобильного телефона, и затем переслал эти данные своему сообщнику.

Ключевые события произошли в конце февраля. По данным правоохранительных органов, 20 февраля обвиняемый извлек из заранее оборудованного тайника на территории кладбища в Климовске квадрокоптер, оснащенный взрывным устройством.

Дрон он перевез и разместил на хранение в одном из гаражей города Подольск. Согласно плану, это устройство предполагалось использовать для атак на воздушные суда, вылетающие из аэропорта Внуково.

Реализации этих планов помешали оперативные действия сотрудников ФСБ, которые задержали подозреваемого 24 февраля. Рассмотрение данного резонансного дела поручено 2-му Западному окружному военному суду.

