Прокуратура выехала на место пожара на владивостокской ТЭЦ
Прокуратура начала проверку после пожара на ТЭЦ «Северная» во Владивостоке
Прокуратура Приморского края начала служебную проверку после серьезного инцидента на теплоэлектроцентрали во Владивостоке. 10 февраля на ТЭЦ «Северная» на улице Бородинской произошло возгорание трансформатора.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники прокуратуры Первореченского района города. Их задача — установить точные причины возгорания.
В результате аварии была нарушена подача электроэнергии в жилом секторе. По информации, циркулирующей в местных сообществах, без света остались порядка 48 тысяч жителей Советского района Владивостока. Очевидцы публиковали в соцсетях кадры, на которых виден мощный столб дыма и искр, а также повреждения трансформаторной будки.
Оперативные службы смогли достаточно быстро локализовать последствия. По данным на 9:48 по московскому времени, электроснабжение на поврежденных сетях было полностью восстановлено.