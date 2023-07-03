Прокуратура выяснит, почему загорелся цех бывшей мебельной фабрики в Химках

Безопасность

Фото: [©Светлана Садыкова/РИА Новости]

Химкинская городская прокуратура незамедлительно приступила к расследованию причин пожара, который произошел вечером в помещении бывшей мебельной фабрики в Химках. На данный момент данные о пострадавших уточняются, а пожарные службы активно тушат огонь.

Специалисты прокуратуры проведут всестороннюю проверку произошедшего инцидента, чтобы установить все обстоятельства и причины возгорания. Будет дана особая оценка соблюдению требований федерального законодательства, включая меры пожарной безопасности.

Экстренные службы предпринимают все усилия для ликвидации пожара.

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