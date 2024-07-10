Прокуратура взяла на контроль ход дела по факту конфликта на парковке в Мытищах
Уголовное дело после конфликта на парковке в Мытищах было возбуждено по требованию прокуратуры Московской области, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, инцидент произошел в минувшее воскресенье на Заречной улице. Как ранее уточняли в СК, мужчина нарушил ПДД и хотел оставить автомобиль на спецстоянке для инвалидов. Однако местная жительница сделала ему замечание.
После этого злоумышленник подошел к автомобилю женщины и сорвал с него боковое зеркало.
Ход и результаты расследования дела контролирует Мытищинская городская прокуратура.