Прокуратура взяла на контроль ход расследования дела о нападении на пассажира подмосковной электрички

Московско-Рязанская транспортная прокуратура держит на контроле ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено после нападения на человека в подмосковном электропоезде.

Инцидент произошел в конце января в электричке, следующей по маршруту «Шиферная — Москва». Пятеро пассажиров в возрасте от 16 до 19 лет избили незнакомого им человека. В результате тот получил множественные травмы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Четверым фигурантам уже избрали меру пресечения. Личность еще одного нападавшего устанавливается.