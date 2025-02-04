Прокуратура взяла на контроль ход расследования дела о нападении на пассажира подмосковной электрички
Дело о нападении на мужчину в электричке в Подмосковье на контроле прокуратуры
Фото: [Медиасток.рф]
Московско-Рязанская транспортная прокуратура держит на контроле ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено после нападения на человека в подмосковном электропоезде.
Инцидент произошел в конце января в электричке, следующей по маршруту «Шиферная — Москва». Пятеро пассажиров в возрасте от 16 до 19 лет избили незнакомого им человека. В результате тот получил множественные травмы.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Четверым фигурантам уже избрали меру пресечения. Личность еще одного нападавшего устанавливается.