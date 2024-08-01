Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии с участием пяти машин в Балашихе
Фото: [t.me/mosoblproc]
Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств дорожной аварии с участием пяти машин. Инцидент произошел сегодня в Балашихе.
В первой половине дня четверга на двадцать седьмом километре автотрассы М-7 «Волга» столкнулись пять транспортных средств — четыре грузовика и одна легковушка.
В результате аварии погиб один человек — от полученных травм он скончался на месте. Еще три человека пострадали и были доставлены в медучреждение для оказания помощи.
Установление обстоятельств случившегося находится на контроле городской прокуратуры Балашихи.