Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии с участием пяти машин в Балашихе

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств дорожной аварии с участием пяти машин. Инцидент произошел сегодня в Балашихе.

В первой половине дня четверга на двадцать седьмом километре автотрассы М-7 «Волга» столкнулись пять транспортных средств — четыре грузовика и одна легковушка.

В результате аварии погиб один человек — от полученных травм он скончался на месте. Еще три человека пострадали и были доставлены в медучреждение для оказания помощи.

Установление обстоятельств случившегося находится на контроле городской прокуратуры Балашихи.