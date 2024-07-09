Прокуратура взяла под контроль ход проверок по факту выпадения детей из окон в Балашихе и Щелково

В Прокуратуре Московской области напомнили родителям об опасности открытых окон для маленьких детей. В ведомстве сообщили, что за последние несколько дней в регионе из окон выпали два ребенка.

Первый случай произошел вечером седьмого июля в Балашихе. Из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоквартирного дома, выпала девочка в возрасте трех лет. Как рассказала мать ребенка, вместе с дочерью она находилась в гостях. Ребенок заснул, и в это время взрослые ненадолго вышли из квартиры. В это время девочка забралась на окно и выпала.

Днем ранее из окна выпала девочка в возрасте полутора лет в Щелково. Инцидент произошел в частном доме на территории СНТ «Птицевод». Взрослые были дома, но не заметили, как ребенок залез на окно. На окне была москитная сетка, но она не выдержала веса ребенка.

Пострадавших детей госпитализировали, сейчас им оказывают всю необходимую помощь.

Установление всех обстоятельств случившегося, а также итоги проверок находятся на контроле городских прокуратур Щелково и Балашихи.