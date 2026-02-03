Прокуратура взялась за опеку. После убийства 9-летнего Павла проверяют систему профилактики

Основной целью надзорных мероприятий станет выяснение, исполнялись ли в полной мере обязанности по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и работе с семьями в социально опасном положении. В ведомстве пообещали, что по итогам проверки будет дана «принципиальная оценка» действиям должностных лиц. На момент гибели Павел, один из семи детей в семье из Красносельского района, не посещал школу. Ребенок регулярно находился на улице без присмотра, подрабатывая мойкой стекол машин на парковке у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе. Именно оттуда его 30 января увез 38-летний Петр Жилкин, вскоре арестованный и давший признательные показания. По версии следствия, в машине между мужчиной и мальчиком произошел конфликт, связанный с отказом ребенка от сексуальных действий, после чего Жилкин нанес Павлу смертельные удары кулаком по голове. Обвиняемый признал вину и указал место, где утопил тело. В ходе обысков у фигуранта дела на его электронных устройствах были обнаружены многочисленные материалы с детской порнографией. Следователи рассматривают педофилию в качестве одного из мотивов преступления. Пока прокуратура начинает проверку, местные комитеты по социальной политике и органы опеки Красносельского района от комментариев воздерживаются, переадресуя запросы друг другу. Это молчание только усиливает общественный запрос на то, чтобы «принципиальная оценка» со стороны надзорного ведомства действительно была вынесена и стала поводом для кадровых и системных выводов.