Прокурор Анфиногенова назвала наиболее криминальные округа в столице с начала года

По словам прокурора столичной прокуратуры Анастасии Анфиногеновой, в центральном и на юго-восточном административных округах столицы столицы было зарегистрировано больше всего преступлений с января по апрель текущего года. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что за этот период в указанных административных округах зафиксировано примерно 5,2 тыс. преступлений. Кроме того, третьим в этом антирейтинге находится Восточный административный округ, где произошло 4,6 тыс. преступлений.

По мнению прокурора, наиболее безопасными столичными административными округами стали Новая Москва и Зеленоград. Так, за первые четыре месяца этого года в Новой Москве было зафиксировано почти две тысячи преступлений, а в Зеленограде — 1,1 тыс.