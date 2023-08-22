Прокурор запросил максимальный срок для главаря банды убийц Гагиева

Прокурор в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону запросил пожизненное заключение для главаря группировки киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако.

По данным следствия, криминальный авторитет организовал преступное сообщество, которое действовало в столичном регионе и Северной Осетии. В 2012-2013 гг. участники его банды в Северной Осетии убили шесть человек, включая зампрокрурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.

Ранее московский суд приговорил 12 участников банды Гагиева к различным срокам – от 12 лет до пожизненного заключения.

Сам Гагиев заявил, что не имеет отношения к заказным убийствам, а обвинению не удалось предоставить неопровержимых доказательств его вины.