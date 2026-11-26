44-летняя модель и телеведущая Елена Кулецкая пожаловалась на проблемы с памятью и связала их с частыми перелетами.

В беседе с телеграм-каналом «Звездач» Кулецкая призналась, что не смогла назвать ни одного личного достижения за уходящий год. По ее словам, она стала забывать даже значимые события, которые раньше обязательно запомнила бы.

«Таблетки для памяти забыла принять. До сегодняшнего дня я считала, что перелеты влияют только на работоспособность и внешний вид, но теперь понимаю, что и на мозг тоже. Шучу. Прямо реально какие-то проблемы с памятью», — рассказала Кулецкая.

Напомним, у Елены и певца Димы Билана в 2006 году завязался роман: все началось с клипа «Это была любовь». Отношения модели и артиста были одним из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе конца нулевых.

Несмотря на громкое обещание Билана жениться в случае победы на «Евровидении-2008», до свадьбы дело так и не дошло: оба строили карьеру на пике популярности, поэтому к 2011 году связь Кулецкой и артиста постепенно сошла на нет.

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