Пауэрбанки, запасные аккумуляторы и батареи от техники часто лежат в ящиках, на полках или в кладовке. Если они исправны, хранение не опасно. Но поврежденная литиевая батарея может стать причиной пожара. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт в сфере загородного строительства Руслан Смирнов.

Где хранить пауэрбанки и аккумуляторы

По словам эксперта, для литиевых аккумуляторов лучше выбрать сухое место с комнатной температурой, подальше от батарей, плиты и прямых солнечных лучей. Нельзя оставлять пауэрбанки на подоконнике, возле обогревателя или в машине на солнце. Перегрев может привести к возгоранию.

«Аккумуляторы и пауэрбанки, если они исправные, не вздутые, можно спокойно держать дома, подальше от тепла и воды. Лучше выделить для них отдельную полку или коробку», — пояснил Смирнов.

Если аккумулятор съемный, специалист рекомендует хранить его в заводской упаковке. Контакты не должны соприкасаться с ключами, монетами и другими металлическими предметами, потому что это может вызвать короткое замыкание.

«При хранении литиевая батарея не должна быть разряжена в ноль и не должна быть полностью заряжена до 100%. Лучше поддерживать заряд примерно на уровне 50% и время от времени проверять состояние аккумулятора», — объяснил эксперт.

Почему нельзя хранить вздувшиеся аккумуляторы

Смирнов рассказал, что самый тревожный признак — изменение формы корпуса. Если пауэрбанк или старый телефон раздулся, крышка аккумулятора отошла или корпус деформировался, пользоваться устройством и ставить его на зарядку нельзя. Опасны также следы протечки, запах и сильный нагрев.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Евгения Гавриленко/Сгенерировано нейросетью ]

«Вздутие может говорить о внутренних повреждениях батареи. Такой аккумулятор нужно сдать в специальный пункт приема», — предупредил эксперт.

Если батарея сильно нагрелась, задымилась или начала издавать шипящие звуки, нельзя брать ее в руки. Нужно отойти на безопасное расстояние, покинуть помещение и вызвать экстренные службы по номеру 112.

Можно ли выбрасывать аккумуляторы в мусор

По словам эксперта, использованные литиевые батареи и пауэрбанки нельзя отправлять в обычное мусорное ведро.

«Даже сломанное устройство все равно может сохранять заряд, а при сдавливании батарея запросто может загореться. Для утилизации нужно найти пункт приема аккумуляторов или электронных отходов», — поделился Смирнов.

Если батарея вздулась или протекает, нужно заранее сообщить об этом сотрудникам пункта приема.