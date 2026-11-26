С начала 2026 года операторы «горячей линии» координационного центра приняли почти 11 тыс. обращений от пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, и их родственников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Круглосуточная горячая линия объединяет все направления паллиативной помощи в Подмосковье — от профильных отделений и выездных патронажных бригад до специализированных школ, где обучают практическим навыкам ухода. Через линию можно оперативно получить консультацию и при необходимости решить вопрос о госпитализации», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Горячая линия» координационного центра работает круглосуточно, задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому номеру телефона +7 (498) 683-83-83. В Подмосковье работает портал «Паллиативная помощь». Он содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными и другие важные разделы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.