38-летняя блогер Мария Погребняк рассказала о комплексах, связанных с формой лица, и косметических процедурах, к которым прибегала ради изменения внешности. Ее слова приводит VOICE.

По признанию телезвезды, недовольство пухлыми щеками появилось у нее еще в юности и долгое время влияло на ее поведение.

«Я из-за пухлых щек до 25 лет не улыбалась. Я делала липолитики, что я только не тестировала на своем лице. Удаляла комки Биша, ничего не помогло. Ничего не поползло, но щеки тоже не ушли», — рассказала Мария.

Блогер также призналась, что внимательно следит за весом. По ее словам, даже после набора одного килограмма изменения в первую очередь становятся заметны на лице: появляются отеки, тогда как ноги остаются худыми.

Ранее стало известно, как блогер Мария Погребняк отметила день рождения в бане.