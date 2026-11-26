«До 25 лет не улыбалась»: Мария Погребняк рассказала, из-за чего стеснялась своего лица
VOICE: Погребняк призналась, что до 25 лет стеснялась улыбаться из-за щек
Фото: [соцсети]
38-летняя блогер Мария Погребняк рассказала о комплексах, связанных с формой лица, и косметических процедурах, к которым прибегала ради изменения внешности. Ее слова приводит VOICE.
По признанию телезвезды, недовольство пухлыми щеками появилось у нее еще в юности и долгое время влияло на ее поведение.
«Я из-за пухлых щек до 25 лет не улыбалась. Я делала липолитики, что я только не тестировала на своем лице. Удаляла комки Биша, ничего не помогло. Ничего не поползло, но щеки тоже не ушли», — рассказала Мария.
Блогер также призналась, что внимательно следит за весом. По ее словам, даже после набора одного килограмма изменения в первую очередь становятся заметны на лице: появляются отеки, тогда как ноги остаются худыми.
Ранее стало известно, как блогер Мария Погребняк отметила день рождения в бане.