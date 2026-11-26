С начала 2026 года в Подмосковье подали почти 37 тыс. заявлений на получение разрешения на земляные работы, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ордер требуется при проведении любых земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 см. Документ выдается на определенный срок: при необходимости его можно продлить, а после завершения работ обязательно закрыть. Подать заявление на получение ордера можно онлайн на региональном портале. Услуга доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Получить ее могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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