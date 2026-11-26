Блогер рассказала, что столкнулась с критикой в социальных сетях: пользователи обратили внимание на асимметрию ее груди и стали интересоваться, почему она до сих пор не сделала коррекцию имплантов. Шульгина объяснила, что проблема появилась после грудного вскармливания.

«Я вижу свои проблемы. Во время первой операции я удаляла импланты, ходила несколько лет без них, также говорила про повторную операцию, почему я на нее решилась, про грудное вскармливание и так далее», — рассказала Лиана.

Она также уточнила, что изначально выбрала самый маленький размер — 45. При этом в ближайшее время Шульгина не собирается ложиться под нож хирурга.

Невестка Валерии отметила, что после операции потребуется длительное восстановление — примерно от четырех до пяти месяцев. Сейчас она не готова надолго прерывать привычный образ жизни.

В частности, Шульгина хочет продолжить занятия спортом и добиться поставленной цели — научиться подтягиваться. Поэтому коррекцию груди она решила отложить на более поздний срок.

Ранее блогер Мария Погребняк рассказала, почему стеснялась своих щек.