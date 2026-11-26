Во II квартале 2027 года в Подмосковье планируют завершить строительство общежития на территории индустриального парка «Жуковский», инвестиции в проект составляют 360 млн рублей — стройготовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В здании будет три этажа, его площадь превысит 4,5 тыс. кв. м. В нем предусмотрены спальные и бытовые комнаты, административные и технические помещения. Для обслуживания общежития будет создано 14 рабочих мест с организацией работы в две смены.

Работы проводят в соответствии с региональным стандартом обеспечения временными местами проживания работников, не имеющих постоянного места жительства на территории области. На этапе подготовки к строительству проект сопровождал Центр содействия строительству при Правительстве Московской области. Застройщик — ООО УК «А класс капитал».

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