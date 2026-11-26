В селе Рогачево Дмитровского округа построили новый отапливаемый склад площадью более 2 тыс. кв. м, где обеспечат круглогодичное хранение песка для выпуска тротуарной плитки и других каменных изделий. По результатам проверки Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало объекту заключение о соответствии проекту, следующий этап — ввод в эксплуатацию.

В одноэтажном здании оборудованы четыре отсека общей вместимостью около 4 тыс. кубометров песка. Склад построен для нужд производства White Hills. Компания более 20 лет работает на российском рынке строительных и отделочных материалов, в ее ассортименте — искусственный камень, декоративный кирпич, тротуарная и фасадная плитка, термопанели, ступени, бордюры и элементы архитектурного декора.

Песок наряду с цементом является одним из основных компонентов декоративного камня. Для его изготовления компания использует технологию виброформования с добавлением наполнителей и природных пигментов. Продукция White Hills представлена более чем в 300 торговых точках России и стран СНГ. Строительство склада заняло чуть более двух лет, застройщик — ООО «Экспо-Парк».

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