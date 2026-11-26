Снегопад в Московской области проверяет на прочность и технику, и людей: в четверг, 26 ноября, коммунальные службы, сотрудники социальных учреждений и сами жители вышли на борьбу с сугробами. Расчищают не просто проезды — в приоритете пешеходные зоны, подходы к школам, больницам и другим объектам, где людям важно пройти безопасно. Как именно справляются с ситуацией в разных округах, выяснил REGIONS.

В Щелкове основные силы сосредоточены на площади Ленина — здесь важно быстро вернуть проходимость центральной точке города. В Красногорске техника работает у станции Павшино, а заодно к уборке у Знаменского храма и гимназии подключились школьники: для ребят это и помощь городу, и наглядный пример гражданской ответственности.

Особый подход нужен там, где ходят самые уязвимые. В Подольске сотрудники детской больницы сами расчищают подходы к стационару и ступеньки. По словам заведующей хозяйственным подразделением Татьяны Протасовой, уборку ведут по мере выпадения снега, а дорожки регулярно обрабатывают противогололедными средствами — чтобы даже маленькие пациенты могли спокойно и безопасно попасть на прием.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Малышенко ]

В Королеве техника курсирует по городским маршрутам и заправляется на специальной базе — так удается держать темп и охватывать все дороги без задержек. В Мытищах на линии — 130–140 единиц спецтехники, а бригады по 4–5 человек с 6:00 расчищают дворы и территории социальных объектов. Как рассказал начальник отдела по содержанию территорий МКУ «УЖКХ Мытищи» Максим Исаев, работы идут, в частности, на улицах Юбилейной и Колпакова.

Протвино делает акцент на пешеходной зоне Лесного бульвара — ее реконструировали два года назад, и теперь важно сохранить удобство для горожан. О ходе работ рассказал мастер участка «Комбината благоустройства» Денис Донковцов.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Наталия Надточая ]

Масштабнее всего ситуация в Электростали: здесь к уборке привлекли сразу 215 человек и 38 единиц техники; активные работы стартовали в 6:30. В Солнечногорске действуют точечно: пять специалистов ручной уборки вместе с трактором расчищают дворы на улице Красной, 121. В Дмитрове техника и рабочие убирают снег на Загорской улице — о ходе работ сообщил заместитель главы Дмитровского округа Юрий Головков.

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