Прокуроры требуют пожизненного срока для тюменца, обвиняемого в убийстве родителей из-за наследства

В Тюмени вынесено беспрецедентное требование государственного обвинения по резонансному уголовному делу. Как сообщили в надзорном ведомстве, прокуратура потребовала назначить 35-летнему местному жителю пожизненный срок лишения свободы.

Мужчина обвиняется в умышленном убийстве собственных родителей, совершенном с целью скорейшего получения наследства. По версии следствия, именно желание погасить накопившиеся банковские кредиты стало главным мотивом для чудовищного преступления.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель настаивал на направлении подсудимого для отбывания наказания в колонию особого режима. Такое строгое требование прокурор аргументировал исключительной жестокостью и хладнокровием обвиняемого. По данным следствия, мужчина тщательно планировал расправу над близкими родственниками на протяжении двух месяцев, после чего привел свой замысел в исполнение.

Установлено, что в июле текущего года, испытывая серьезные финансовые трудности из-за долгов, подсудимый совершил двойное убийство. Его целью было незамедлительное вступление в права наследования, последующая продажа родительской недвижимости и полное погашение кредитных обязательств.

Ранее сообщалось, что под Тулой полицейский застрелил вооруженного ножом мужчину в рехабе.