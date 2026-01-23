Пропали сын и три миллиона: в Красноярске отцу пришло сообщение с требованием 30 млн рублей выкупа

В Красноярске произошел загадочный инцидент, в котором переплелись исчезновение несовершеннолетнего и крупная кража денег. Как сообщила региональная прокуратура, 22 января отец 14-летнего подростка, вернувшись домой, не обнаружил ни сына, ни трех миллионов рублей, которые хранились в домашнем сейфе.

Сразу после этого мужчина получил на телефон сообщение от неизвестных с требованием выкупа за ребенка. Сумма, которую потребовали злоумышленники, шокирует — она в десять раз превышает похищенную наличность и составляет 30 миллионов рублей. Отец незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

Полиция и следственные органы рассматривают несколько версий произошедшего. Основной является предположение, что подросток мог действовать под влиянием или давлением мошенников, которые могли использовать его для хищения денег из собственного дома.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Сейчас главными задачами следствия являются установление местонахождения ребенка и выяснение всех обстоятельств преступления.