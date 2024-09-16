Пропавших около трех недель назад пенсионеров нашли мертвыми в подмосковном лесу

В подмосковном лесу нашли тела 63-летней женщины и 65-летнего мужчины. Супруги ушли за грибами еще в конце августа, но пропали без вести, пишет «Московский комсомолец» .

По информации издания, оба пенсионера являются инвалидами по слуху, кроме того, у них были нарушения в работе опорно-двигательного аппарата.

Тела пожилых людей обнаружили недалеко от садового товарищества «Спасское» под Клином.

Ранее сообщалось, что в квартире в подмосковных Химках нашли труп женщины со следами когтей животного.