Пропавших около трех недель назад пенсионеров нашли мертвыми в подмосковном лесу
Фото: [медиасток.рф]
В подмосковном лесу нашли тела 63-летней женщины и 65-летнего мужчины. Супруги ушли за грибами еще в конце августа, но пропали без вести, пишет «Московский комсомолец».
По информации издания, оба пенсионера являются инвалидами по слуху, кроме того, у них были нарушения в работе опорно-двигательного аппарата.
Тела пожилых людей обнаружили недалеко от садового товарищества «Спасское» под Клином.
Ранее сообщалось, что в квартире в подмосковных Химках нашли труп женщины со следами когтей животного.