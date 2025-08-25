Пропавших при восхождении на вулкан Баранского туристов нашли живыми

Группу из десяти туристов, включая четверых жителей Пермского края, пропавшую на острове Итуруп в районе вулкана Баранского, нашли живой. Об этом сообщило МЧС России.

Отмечается, что всех участников похода эвакуировали с помощью вертолета и доставили в Курильск.

Информация о пропаже путешественников поступила на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 24 августа. Тогда же были мобилизованы силы экстренного реагирования. На начальном этапе в поисках участвовали шесть человек, однако позже численность спасательной группы увеличилась.

В поисковой операции также были задействованы силы ВС РФ, полиции и местных административных органов.

Поисковые работы проводились в сложных условиях — труднодоступная местность с пересеченным рельефом, густая растительность и активная геотермальная деятельность в районе действующего вулкана Баранского высотой 1 125 м.

По предварительной информации, медицинская помощь никому из спасенных туристов не потребовалась. Для них организовали горячее питание и возможность связаться с родственниками и туроператором.

