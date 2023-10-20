Пропитанные наркотиками сигареты попытались передать заключенному СИЗО в Коломне

Сотрудники следственного изолятора (СИЗО) № 6 в Коломне пресекли доставку запрещенных веществ одному из заключенных, сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.

Служебная собака обнаружила в продуктово-вещевой посылке девятнадцать сигарет, фильтры которых были пропитаны наркотическим веществом. Как показала экспертиза, это был метилфедрон.

Уточняется, что данная посылка предназначалась обвиняемому по статье «Незаконный оборот наркотиков в крупном размере». При досмотре женщины, которая и принесла данную передачу в СИЗО, были изъяты шприцы. В отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском задержали двух пенсионерок, которые подозреваются в сбыте наркотических средств.