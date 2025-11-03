Пророческое совпадение: россиянин разбился о скалы в Турции под известную песню «Короля и Шута»

Трагический инцидент с российским парапланеристом в Турции обрел символическое и зловещее звучание благодаря последней видеозаписи, которую 37-летний спортсмен разместил в соцсетях. Об этом со ссылкой на соцсети пишет «Российская газета».

Как выяснила «РГ», на кадрах, снятых незадолго до гибели, мужчина совершает прыжок с парапланом под песню «Прыгну со скалы» группы «Король и шут». На словах припева «...разбежавшись, прыгну со скалы, вот я был — и вот меня не стало» он действительно разбегается и отрывается от земли — эти кадры стали пророческими.

Напомним, полет выполнялся с горы Бабадаг высотой 1700 метров в популярном курортном районе Олюдениз близ Фетхие — одном из самых известных мест в мире для парапланеризма. Однако после старта по неизвестной причине спортсмен врезался в скалистый склон и погиб. По данным некоторых телеграм-каналов, погибшим оказался 37-летний петербуржец.

Местные власти начали расследование обстоятельств происшествия, чтобы установить, что привело к трагедии — техническая неисправность, ошибка пилотирования или внезапное ухудшение погодных условий.

Ранее сообщалось, что экстремальный туризм набирает популярность в России.