Экстремальный туризм набирает популярность в России

Современные путешественники все чаще осознанно выбирают для отдыха страны с повышенными рисками, что отражает эволюцию туристических предпочтений. Как отметил в эфире радио Sputnik блогер Тимур Юсупов, такие направления, как Мьянма, привлекают именно своей неизведанностью и возможностью получить уникальный опыт, недоступный в традиционных курортных зонах.

Эксперт провел четкую границу между «предсказуемым» туризмом в Турции, Египте или Европе, где путешественники знакомятся с известными достопримечательностями, и экстремальными поездками в закрытые страны. Последние дарят особое ощущение первооткрывательства, позволяя выйти за рамки стандартных маршрутов и испытать новые эмоции.

По его словам, подобный тренд приводит к перераспределению туристических потоков и формированию новой ниши на рынке путешествий. Туроператорам приходится адаптироваться к запросам искушенных клиентов, разрабатывая специализированные продукты для любителей экстрима и неизведанных маршрутов.

Блогер подчеркнул, что сознательный выбор опасных направлений становится отражением глубинных изменений в психологии современного туриста. Итогом этого процесса становится не только расширение географии путешествий, но и трансформация самой философии туризма, где ценность нового опыта начинает превосходить комфорт и безопасность.

