Пророссийское подполье сообщило о массированном ударе по Харькову
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Как минимум 16 ракет прилетели по важным объектам в Харькове и Чугуеве. Об этом заявил Сергей Лебедев, представитель николаевского подполья. Его слова привели РИА Новости.
Атака Харькова была проведена рано утром 11 апреля. От нее пострадал целый ряд промышленных объектов.
«Подвергся массированной атаке. Наша агентура насчитала 16 «прилетов» в самом Харькове и соседнем Чугуеве. Удары наносились ракетами», - указал Лебедев.
Он сослался на свидетельства очевидцев. Среди объектов, которые попали под атаки – завод имени Малышева, предприятие «Турбоатом», завод железобетонных конструкций, ТЭЦ-3. На ряде этих промышленных предприятий производился ремонт колесной и гусеничной техники.
По данным подполья, после атак в Харькове зафиксированы перебои с электроэнергией, водоснабжением и мобильной связью.
Ранее губернатор Харьковской области Синегубов пригрозил жителям региона принудительной эвакуацией в тыл. Ее могут объявить уже в ближайшее время. По его утверждению, это коснется обитателей Богодуховского и Харьковского района.