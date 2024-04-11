Пророссийское подполье сообщило о массированном ударе по Харькову

Как минимум 16 ракет прилетели по важным объектам в Харькове и Чугуеве. Об этом заявил Сергей Лебедев, представитель николаевского подполья. Его слова привели РИА Новости .

Атака Харькова была проведена рано утром 11 апреля. От нее пострадал целый ряд промышленных объектов.

«Подвергся массированной атаке. Наша агентура насчитала 16 «прилетов» в самом Харькове и соседнем Чугуеве. Удары наносились ракетами», - указал Лебедев.

Он сослался на свидетельства очевидцев. Среди объектов, которые попали под атаки – завод имени Малышева, предприятие «Турбоатом», завод железобетонных конструкций, ТЭЦ-3. На ряде этих промышленных предприятий производился ремонт колесной и гусеничной техники.

По данным подполья, после атак в Харькове зафиксированы перебои с электроэнергией, водоснабжением и мобильной связью.

Ранее губернатор Харьковской области Синегубов пригрозил жителям региона принудительной эвакуацией в тыл. Ее могут объявить уже в ближайшее время. По его утверждению, это коснется обитателей Богодуховского и Харьковского района.