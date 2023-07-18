Прошедшей ночью мужчина попытался поджечь мавзолей Ленина

Он явился на Красную площадь и кинул в строение бутылку с зажигательной смесью. К счастью, возгорания не произошло.

По имеющимся данным, злоумышленник находился в неадекватном состоянии. Он бросил коктейль Молотова в мавзолей, но бутылка в итоге попала в ограждение. Вдобавок ко всему, жидкость не воспламенилась.

Сведения об этом разошлись в социальных сетях. Сразу после броска, мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Преступник при этом оказал им ожесточенное сопротивление.