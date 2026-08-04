Накопительный эффект: почему популярные добавки с куркумой убивают вашу печень

Концентрированный экстракт зеленого чая: Входит в состав средств для похудения. Способен вызывать острый токсический гепатит и печеночную недостаточность, вплоть до необходимости трансплантации органа.

Куркума (в высокой концентрации): Занимает одно из первых мест по числу случаев поражения печени среди БАДов. Обладает накопительным эффектом (проявляется через 1–4 месяца), приводит к желтухе и резкому скачку печеночных ферментов.

Ашваганда и гарциния камбоджийская: Гарциния вызывает токсический гепатит (в том числе в составе многокомпонентных жиросжигателей), а ашваганда — холестатическую желтуху с длительным периодом восстановления.

Красный дрожжевой рис: Позиционируется как аналог статинов, но из-за отсутствия контроля дозировки действующего вещества может нанести токсический удар по печени.