Накопительный эффект: почему популярные добавки с куркумой убивают вашу печень
Токсиколог Водовозов предупредил о риске поражения печени из-за БАДов с куркумой
Врач-терапевт высшей категории и токсиколог Алексей Водовозов в эфире радио Sputnik предупредил об опасности бесконтрольного приема популярных биодобавок. Экстракты зеленого чая, куркума, ашваганда, гарциния камбоджийская и красный дрожжевой рис могут провоцировать тяжелые поражения печени, включая токсический гепатит и печеночную недостаточность.
- Концентрированный экстракт зеленого чая: Входит в состав средств для похудения. Способен вызывать острый токсический гепатит и печеночную недостаточность, вплоть до необходимости трансплантации органа.
- Куркума (в высокой концентрации): Занимает одно из первых мест по числу случаев поражения печени среди БАДов. Обладает накопительным эффектом (проявляется через 1–4 месяца), приводит к желтухе и резкому скачку печеночных ферментов.
- Ашваганда и гарциния камбоджийская: Гарциния вызывает токсический гепатит (в том числе в составе многокомпонентных жиросжигателей), а ашваганда — холестатическую желтуху с длительным периодом восстановления.
- Красный дрожжевой рис: Позиционируется как аналог статинов, но из-за отсутствия контроля дозировки действующего вещества может нанести токсический удар по печени.
- Спортивные БАДы: Часто содержат незаявленные фармакологические компоненты (включая анаболические стероиды), что создает скрытые риски для организма.