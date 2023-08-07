Прошедшей ночью в Екатеринбурге школьник из ревности зарезал семнадцатилетнюю подругу

ЧП случилось в многоэтажном доме на улице Надеждинской, которая расположена в районе Старой Сортировки. Девушке было всего 17 лет, а ее парню 15. Что именно вызвало приступ такого сильного чувства, которое толкнуло мальчика на убийство, пока не говорится. Об этом сообщило издание Е1.

В квартире их приятелей происходила вечеринка, в разгар которой юноша ткнул свою возлюбленную ножом. После этого девушка скончалась, она истекла кровью. Подросток был задержан правоохранителями, которые сейчас проводят все необходимые следственные действия.