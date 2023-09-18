Прошедшей ночью в Измаиле прогремели несколько взрывов

Никаких подробностей удара по этому городу и порту не приводится. Известен только сам факт взрывов.

О том, что в Измаиле были слышны взрывы, сообщило издание «Зеркало недели». Это далеко не первый удар по этому населенному пункту. Из измаильского порта ранее вывозилось за рубеж зерно, и именно по портовой инфраструктуре наносились удары. Ей был причинен существенный ущерб.

Помимо этого, этой же ночью взрывы были слышны и в Одессе. О них также сообщало одно из украинских СМИ.