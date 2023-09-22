Протестующие против Пашиняна заблокировали ключевой проспект в Ереване

В Армении не прекращаются акции людей, которые требуют отставки премьер-министра.

Силовой разгон манифестантов не принес успеха действующему правительству. Люди от здания кабинета министров переместились в другую сторону. Теперь они перекрыли основную транспортную артерию Еревана.

«Проспект Мясникяна перекрыт, образовались заторы. Есть и другие заблокированные улицы», - написала в социальной сети Арегназ Манукян, депутат от партии «Армения», которая находится в оппозиции нынешним официальным властям.

Этот проспект выступает в качестве основного логистического узла в Ереване. Он связывает центр с целым рядом окраин.