Протестующие в Багдаде ворвались в здание шведского посольства и подожгли его

Их возмущение вызвала грядущая акция в Стокгольме, на которой снова будут сжигать Коран.

Предыдущее мероприятие в Швеции, на котором иммигрант из Ирака сжег священную для мусульман книгу, вызвало осуждение большого количества стран. Дипломаты ряда государств выступили против такой практики. Несмотря на это, власти Швеции вчера, 19 июля, одобрили очередное такое же действие. И это немедленно вызвало реакцию в мусульманском мире. В самом Ираке это вылилось в силовую акцию.

Об этом сообщило агентство Reuters. По данным журналистов, никто из дипломатических служащих не пострадал. Никто из них не стал реагировать на просьбу дать комментарий по поводу случившегося.