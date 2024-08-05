Протестующие в Британии попытались сжечь два отеля, где проживали мигранты

Во время массовых протестов в Великобритании, которые постепенно переросли в уличные беспорядки, стали происходить поджоги. Радикально настроенные люди начали поджигать места, где проживают въехавшие в страну просители убежища. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Сначала инцидент произошел в городе Ротерем. Там протестующие напали на отель Holiday Inn Express, где, по их сведениям, массово живут въехавшие в страну люди. Затем произошло нападение на гостиницу из этой же сети в населенном пункте Тамворт.

«Участники беспорядков набросились на второй отель. Бандиты подожгли дверной проём, разбили окна и бросали предметы в полицию», - указали журналисты.

Среди летящих в правоохранителей предметов были и бутылки с зажигательной смесью. Один из полицейских получил ранения. Чуть позже силовики отчитались о том, что они успешно пресекли беспорядки.

Ранее про массовые волнения в этой стране высказался известный изобретатель Илон Маск. Он считает, что в Англии может начаться гражданская война. Мало того, по его мнению, такой вариант просто неизбежен.