Протестующих у здания парламента в Тбилиси грозят успокоить силами спецназа и водометами

В столице Грузии сотни людей собрались у парламента для выражения протеста. Митингующие призывают отказаться от рассмотрения и дальнейшего принятия закона об иноагентах. ТАСС передает , что собравшиеся предпринимают попытки прорвать кордон полиции.

Пока попытки протестующих попасть в парламент силой не сработали. На месте работают силовики, включая спецназ. Последний еще не задействовали, но этим грозят особо буйным митингующим. На месте в состоянии готовности водометы. МВД призывает граждан следовать указаниям полиции и не оказывать сопротивления.

Корреспондент агентства сообщает, что иногда протестующие вступают в стычки с полицией. Многие участники этого массового сбора надели маски, вероятно, для защиты от слезоточивого газа. Предпосылок к завершению митинга нет: люди не планируют расходиться.

Напомним, в Грузии в первом чтении рассматривают законопроект об иноагентах. Инициативу выдвинули повторно, несмотря на то, что в прошлом году на этом фоне уже происходили протесты. Предложение от демократической партии («Грузинская мечта») спорное, причем настолько, что депутаты в парламенте вступают в драку. Особенно яро против законопроекта выступает грузинская оппозиция.

Суть проекта, который пытаются продвигать в Грузии, в создании прозрачности деятельности некоммерческих компаний, СМИ и юрлиц, которые получают доход из-за рубежа. Прибыль обяжут регистрировать в официальных органах и специальном реестре, если 20% от доходов являются иностранными.