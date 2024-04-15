В парламенте Грузии произошла драка из-за закона об иноагентах

Инцидент попал на видеокамеру, которая вела прямую трансляцию заседания. Драка произошла между главой оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили и лидером парламентского большинства и исполнительного секретаря партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамукой Мдинарадзе.

Элисашвили первым напал на Мдинарадзе в момент, когда он стоял за трибуной и рассказывал о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния». Вскоре в потасовку ввязались другие политики и депутаты.

Указанный законопроект был внесен на рассмотрение в парламент правящей партией «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» в начале апреля 2024-го года. Инициаторы проекта указали в сопроводительной записке о том, что некоммерческие юридические лица и СМИ, доходы которых поступают из-за границы и составляют более 20%, должны быть обязательно зарегистрированы в специальном государственном реестре. Кроме того, таким организациями необходимо представить декларацию о доходах.

Об этом законопроекте ранее высказались в Европейской союзе. Посол ЕС в Грузии Павел Гречинский заявил, что данный закон «идет вразрез» с европейскими ценностями и нормами.

Ранее мы уже сообщали, что в парламенте Грузии чуть ли не произошла драка из-за законопроекта об иностранных агентах. Тогда перепалка произошла между исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе и оппозиционером Алеко Елисашвили.