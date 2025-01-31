Против главы Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманова возбудили дело за мошенничество

Издание сослалось на информацию, полученную от Мещанского суда Москвы. Этим судом была выдана санкция на заочный арест Абдурахманова. Он также был объявлен в международный розыск. Его обвиняют в совершении мошенничества с отягчающими обстоятельствами. В том случае, если фигурант уголовного дела будет найден, его на два месяца поместят в СИЗО. По имеющимся данным, глава Федерации фигурного катания Москвы еще несколько месяцев назад покинул Россию.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО Сергея Гребенникова, руководителя РАЭК. Его арестовали по делу о производстве, продаже или пересылке наркотиков, причем в крупных размерах. Если все обвинения подтвердятся, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.