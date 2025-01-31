Против главы Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманова возбудили дело за мошенничество
Против главы Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманова возбудили дело
Фото: [Медиасток.рф]
В отношении Антона Абдурахманова, руководителя московской Федерации фигурного катания, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщило РИА Новости.
Издание сослалось на информацию, полученную от Мещанского суда Москвы. Этим судом была выдана санкция на заочный арест Абдурахманова. Он также был объявлен в международный розыск. Его обвиняют в совершении мошенничества с отягчающими обстоятельствами. В том случае, если фигурант уголовного дела будет найден, его на два месяца поместят в СИЗО. По имеющимся данным, глава Федерации фигурного катания Москвы еще несколько месяцев назад покинул Россию.
Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО Сергея Гребенникова, руководителя РАЭК. Его арестовали по делу о производстве, продаже или пересылке наркотиков, причем в крупных размерах. Если все обвинения подтвердятся, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.