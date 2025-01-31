Главу РАЭК Гребенникова арестовали по статье о наркотиках

Сергей Гребенников, руководитель Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), был арестован по обвинению в производстве, продаже или пересылке наркотиков. Информация о деле размещена на сайте Тверского районного суда.

Пресс-служба Тверского суда подтвердила РБК, что арестованный действительно является директором РАЭК. Ему предъявлены обвинения по пункту «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса, который предусматривает ответственность за преступления в крупном размере.

В соответствии с этим уголовным обвинением Гребенникову может грозить тюремное заключение на срок от восьми до 15 лет, а также штрафные санкции.

Ранее сообщалось, что попавшийся полиции омич проглотил сверток с наркотиками во время задержания.