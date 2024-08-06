В Можайске предъявили обвинение москвичу, который зарезал отца своей жены

В Можайске предъявили обвинение жителю столицы в возрасте 26 лет, который убил отца своей супруги. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Преступление было совершено в конце мая текущего года в деревне Петраково. Потерпевший находился в гараже, когда туда приехал обвиняемый. Злоумышленник дважды ударил мужчину неустановленным предметом по голове, а затем нанес два ножевых ранения в грудь. В результате потерпевший скончался на месте.

Преступление было спланировано заранее: обвиняемый продумал пути подхода и отхода так, чтобы не попасть на камеры уличного наблюдения, а также не оставил после себя следов. В связи с этим задержать его по горячим следам не удалось.

Работа по установлению личности преступника велась на протяжении нескольких месяцев. В рамках расследования были проверены соцсети, проанализирована информация о телефонных соединениях, аренде автомобиля, вызовах такси. Также был найден свидетель, обладающий важными сведениями.

В результате личность преступника установили. В ходе допроса он во всем сознался и рассказал, что мотивом убийства стал длительный семейный конфликт. Мужчину заключили под стражу.