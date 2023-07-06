Процесс поступления на контрактную службу упрощен в Подмосковье

Благодаря работе областного центра по отбору на контрактную службу, который открыли в Балашихе, весь процесс теперь не занимает более трех-пяти дней.

Обучение длится 3-4 дней. За это время бойцы получают необходимые знания по тактической медицине, проходят огневую и инженерную подготовку, учатся собирать и разбирать оружие, оказывать первую медицинскую помощь.

При этом стоит отметить, что проживание и питание в пункте предоставляется бесплатно. Приезжают сюда контрактники со всей России — прописка значения не имеет.

Напоминаем, что заключить контракт на службу могут все желающие граждане старше 18 лет, которые годны по состоянию здоровья. Для этого им нужно сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы.

При этом заключившие контракт граждане могут рассчитывать на выплаты и льготы как для себя, так и для своей семьи. В частности, они могут претендовать на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в детсад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции.

Все интересующие подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.