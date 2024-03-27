Проверка началась после столкновения спецтехники с самолетом в Домодедово

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после информации о том, что в аэропорту Домодедово самолет столкнулся со спецтехникой.

Инцидент произошел днем в среду. Автомобиль с питьевой водой двигался по перрону и столкнулся с самолетом авиакомпании Emirates. Судно должно было вылететь в Дубай.

В результате столкновения днище самолета было повреждено. Из-за этого борт отстранили, а рейс отменили. Сейчас специалисты оценивают техническое состояние воздушного судна.

После проверки дадут оценку действиям сотрудников воздушной гавани. Если будут иметься основания, то примут меры прокурорского реагирования.