Проверка началась после того, как на железной дороге в столичном регионе за один день погибли четыре человека

Транспортная полиция организовала проверку после того, как на железной дороге в столичном регионе 17 декабря погибли четверо мужчин. Об этом сообщается в соцсетях управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Сначала поступило сообщение о гибели мужчины на перегоне «Одинцово — Голицыно». Житель Смоленской области 1981 года рождения находился слишком близко к путям, и его насмерть сбила электричка.

Позднее стало известно, что на станции «Валентиновка» поезд «Москва — Монино» сбил жителя Мурманской области 1994 года рождения. Мужчина переходил железную дорогу по настилу на красный сигнал светофора.

Следом поступила информация о смерти москвича 1992 года рождения на станции «Яуза». Электричка сбила его, когда он пытался забраться на железнодорожную платформу.

Вечером сообщили, что под платформой станции «Загорново» найден труп мужчины 1982 года рождения. На теле были выявлены следы железнодорожного травмирования.

Ведомство устанавливает все обстоятельства случившегося и напоминает о важности соблюдения правил безопасности на железной дороге.