Проверка началась после травмирования девушки электричкой в Подмосковье
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Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте ЗМСУТ СК РФ организовал проверку после того, как в Подмосковье несовершеннолетняя пассажирка была травмирована электричкой. Об этом сообщает АГН «Москва».
Инцидент произошел накануне вечером на перегоне между станциями «Воскресенск» и «Виноградово» Рязанского направления МЖД. Травмы получила девушка 2006 года рождения. Ее госпитализировали.
Специалисты осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.