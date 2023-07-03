Проверка началась в Воскресенске после того, как иномарка сбила мужчину с детской коляской

В Воскресенске началась проверка после того, как автомобиль сбил пешехода с детской коляской. Как рассказали в прокуратуре Подмосковья, инцидент произошел в деревне Ивановка.

По информации ведомства, автомобиль Kia Sorento ехал в направлении Ивановской улицы. В какой-то момент водитель транспортного средства не справился с управлением, и машина сбила мужчину с детской коляской.

В результате аварии пешеход получил перелом ноги и был доставлен в медучреждение. Ребенок травм не получил.

Городская прокуратура Воскресенска держит на контроле выяснение всех обстоятельств случившегося и ход проверки, которую проводит полиция.