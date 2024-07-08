Проверка проводится после нападения школьника с пневматическим пистолетом на 6-летнего ребенка

По факту нападения школьника на шестилетнего мальчика в Химках проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье возле забора одного из домов на улице Энгельса в микрорайоне Сходня. Местный житель 2012 года рождения выстрелил из пневматического пистолета в сторону мальчика 2018 года рождения.

В результате ребенок получил травмы. Нападавший скрылся. Его личность установили, подростка допросили в присутствии законного представителя.

В ходе проверки проведут судмедэкспертизу, чтобы установить степень причиненного вреда здоровью мальчика.

Ранее сообщалось, что подросток зарядил пневматический пистолет косточками от ягод.