Проверка водных горок и аттракционов продолжается в Подмосковье

Проверка водных горок, каруселей и аттракционов продолжается в Подмосковье. Контрольные мероприятия проводят сотрудники Управления Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области.

По словам главы министерства Тихона Фирсова, проверка аквапарков, санаториев и бассейнов с подобными развлекательными средствами проводится на постоянной основе.

«Конструкция должна иметь защищенные борты, не иметь сколов и выбоин на покрытии во избежание травм у посетителей», — подчеркнул министр.

В ведомстве добавили, что по итогам проверки подобных объектов на прошлой неделе каких-либо нарушений выявлено не было.