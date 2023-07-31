Проверки мест проживания мигрантов продолжаются в Подмосковье, сообщили в ГСУ СКР по региону. Последние из них прошли в Егорьевске, Сергиевом Посаде и Электростали. Они были организованы в рамках ранее возбужденных уголовных дел и процессуальных проверок.

В Электростали осмотрели помещение хостела. Выяснилось, что в нем временно проживают 15 человек, в том числе пять граждан Узбекистана. Одного из них привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

В Егорьевске проверили рынок и общежитие. Из 56 граждан один находился в России незаконно. Его привлекли к административной ответственности.

В Сергиевом Посаде проверили вещевой рынок. Там из 24 мигрантов у троих не было регистрации в России. В связи с этим на иностранцев завели административные дела.