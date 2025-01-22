Проверку организовали после обнаружения тела пожилого мужчины в Подольске

ГСУ СК России по Московской области организовало проверку после того, как недалеко от водоема в Подольске было найдено тело пожилого мужчины. Труп обнаружили 21 января.

По информации ведомства, было найдено тело мужчины 1952 года рождения. На нем зафиксировали телесные повреждения в области лица. Погибший — местный житель.

Согласно предварительным данным, пенсионер отправился к водоему, чтобы проверить состояние льда и спилить ветки дерева, которые мешали ему ловить рыбу.

Специалисты осмотрели место происшествия. В рамках проверки будут проведены все необходимые экспертизы.