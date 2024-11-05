Проверку проведут после жалоб жительницы Шаховской на мигрантов, которые угрожают ее семье

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации, поступившей от жительницы Шаховской. Женщина жалуется на мигрантов, которые угрожают ее семье.

По словам многодетной матери, иностранцы, которые работают на местного предпринимателя, мешают ей реализовывать свою продукцию. Чтобы устранить конкуренцию, мигранты на протяжении длительного времени намеренно портят ее товар.

Помимо этого, пожаловалась заявительница, иностранцы регулярно угрожают физической расправой всей ее семье, в том числе шестерым детям, трое из которых — сироты из ДНР.